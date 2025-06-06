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Глава ЦБ Франции считает, что ЕЦБ победил инфляцию

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Европейский центробанк справился со своей миссией по возврату инфляции к целевым 2%, заявил France 2 глава Банка Франции и член управляющего совета ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гало.

"Мы выиграли битву с инфляцией", - сказал он, добавив, что во Франции инфляция уже ниже 1%, а в еврозоне в целом показатель составляет 1,9%. В текущем году в еврозоне ожидается инфляция на уровне 2%.

По словам де Гало, в Европе, в отличие от США, не наблюдается роста цен из-за импортных пошлин.

"Тарифы означают, что американские потребители платят больше за импортируемые товары. По другую сторону Атлантики пошлины оказывают негативное влияние на рост, хотя и не такое сильное, как в США, но у нас нет последствий в виде ускорения инфляции", - сказал он.

Председатель ЦБ Эстонии и член совета управляющих ЕЦБ Мадис Мюллер в эфире радио Aripaev повторил слова главы ЕЦБ Кристин Лагард о том, что цикл снижения ставок в еврозоне почти завершен. Он отметил, что относительно дальнейших шагов пока никто не может сказать ничего определенного.

5 июня ЕЦБ ожидаемо понизил все три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов, а Лагард на пресс-конференции по итогам заседания заявила, что центробанк приблизился к завершению цикла смягчения денежно-кредитной политики.

Кристин Лагард ЕЦБ США Мадис Мюллер Франсуа Виллеруа де Гало Франция
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