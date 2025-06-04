Избирательный совет Нидерландов рекомендовал провести выборы в парламент 29 октября

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Избирательный совет Нидерландов считает 29 октября 2025 года первой реалистичной датой для проведения парламентских выборов в стране, сообщает NL Times.

Ранее 4 июня Палата представителей Нидерландов единогласно высказалась за необходимость провести выборы как можно скорее.

Обычно выборы в Нидерландах проходят через 75 дней после роспуска Палаты представителей. Пока что о ее роспуске не сообщалось.

3 июня премьер-министр страны Дик Схооф заявил, что кабинет уйдет в отставку в связи с выходом из правящей коалиции Партии свободы.

Лидер Партии свободы Герт Вилдерс сообщал, что из-за разногласий с партнерами по коалиции относительно планов по сдерживанию миграции его партия покидает правящую коалицию.

Представители других партий, входящих в правительство, заявили, что ошеломлены этим шагом, и назвали его безответственным.