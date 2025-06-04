Президент Южной Кореи намерен вернуться к диалогу с КНДР

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Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Новый президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен заявил, что продолжит диалог с Северной Кореей, одновременно укрепляя трехстороннее партнерство с США и Японией.

"Мы откроем каналы связи и продолжим диалог и сотрудничество с Севером для установления прочного мира на Корейском полуострове", - заявил Ли Чжэ Мен в своей инаугурационной речи.

При этом он отметил, что его правительство будет бороться с потенциальной северокорейской угрозой с помощью "сильного сдерживания", основанного на прочном военном союзе Южной Кореи, США и Японии.

"Мы будем укреплять сотрудничество между Южной Кореей, США и Японией, основанное на прочном корейско-американском альянсе, и подходить к отношениям с соседними странами с точки зрения прагматизма и национальных интересов", - подчеркнул избранный южнокорейский президент.

"С помощью прагматичной дипломатии, основанной на национальных интересах, мы превратим кризис, вызванный серьезными изменениями в глобальной экономике и сфере безопасности, в возможность максимально реализовать наши национальные интересы", - добавил он.

Срок полномочий Ли Чжэ Мена начался сразу после выборов, без обычного двухмесячного переходного периода, после того как Национальная избирательная комиссия официально подтвердила его победу в среду утром.