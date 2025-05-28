Метеорологи ожидают в ближайшие пять лет продолжения глобального потепления

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В ближайшие пять лет рост общемировой температуры, скорее всего, превысит целевой показатель сдерживания потепления климата в 1,5 градуса по Цельсию, предусмотренный Парижским соглашением по климату, говорится в докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО).

"С вероятностью 70% в ближайшие пять лет (2025-2029 годы) усредненный показатель потепления превысит 1,5 градуса Цельсия", - считают эксперты.

По их прогнозу, как минимум один год из ближайших пяти лет (2025-2029 годы) станет с вероятностью 80% самым жарким за всю историю наблюдений ООН. По последним данным, самым теплым годом за историю наблюдений является 2024 год.

Кроме того, в ближайшие пять лет темпы потепления в Арктике зимой (с ноября по март), как ожидается, будут в среднем опережать общемировые показатели потепления более чем в 3,5 раза.

Также есть вероятность в 1%, что минимум в один год из тех же пяти лет рост общемировой температуры превысит 2 градуса.

Участники Парижского соглашения 2015 года ставят перед собой цель ограничить рост средней глобальной температуры отметкой в 1,5 градуса.