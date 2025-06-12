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Финский парламентский комитет по обороне поддержал выход из конвенции о запрете противопехотных мин

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - В Финляндии парламентский комитет по обороне поддержал выход государства из Оттавской конвенции о запрете применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин.

"Комитет считает, что в нынешней ситуации в области безопасности Финляндия должна вновь ввести противопехотные мины в свою систему обороны", - пишут в четверг финские СМИ.

В миреПравительство Финляндии одобрило выход из конвенции о запрете противопехотных минЧитать подробнее

Правительство Финляндии 28 мая одобрило пр‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​едложение о выходе из Оттавской конвенции и направило его на окончательное утверждение в парламент.

"Выход осуществляется с согласия парламента, после утверждения президентом республики и вручения заявления о выходе генеральному секретарю ООН", - сообщила тогда пресс-служба правительства.

4 июня парламент Эстонии принял закон о выходе из Оттавской конвенции, этот вопрос рассматривается также в Латвии, Литве и Польше.

Финляндия
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