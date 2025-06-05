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Первый замгоссекретаря США обсудил с делегацией Киева шаги по украинскому урегулированию

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Первый замгоссекретаря США Кристофер Ландау обсудил с украинскими официальными лицами дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на Украине, сообщил Госдеп.

"Замгоссекретаря напомнил о призыве президента Трампа о продолжении дипломатических усилий. Также он обсудил дальнейшие шаги после состоявшейся 2 июня в Стамбуле встречи делегаций Украины и РФ", - говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что во встрече с Ландау приняли участие глава офиса президента Украины Андрей Ермак и первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко.

Госдеп Андрей Ермак Киев США Юлия Свириденко Кристофер Ландау
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