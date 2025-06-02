Глава МИД Турции назвал конструктивными переговоры РФ и Украины в Стамбуле

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле в понедельник прошли конструктивно, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

"Переговоры прошли в конструктивной атмосфере", - написал министр в соцсети Х.

Он отметил, что стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, российская и украинская сторона "начнут работу на техническом уровне по этим документам в ближайшие дни".

Кроме того, Фидан заявил, что делегации решили продолжить подготовку возможной встречи лидеров России и Украины.

Глава МИД Турции выразил благодарность Москве и Киеву за "непоколебимое доверие Турции в этом историческом процессе".

Ранее в Стамбуле завершился второй раунд российско-украинских переговоров.