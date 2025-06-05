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Трамп перенаправил часть элементов ПВО, предназначенных для Украины, на Ближний Восток

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа перенаправляет ключевую часть технологии защиты от беспилотников, предназначенную для Украины, американским вооруженным силам на Ближнем Востоке, сообщила The Wall Street Journal.

"На прошлой неделе Пентагон негласно уведомил Конгресс о том, что специальные взрыватели для ракет, которые Украина использует против российских беспилотников, теперь передаются подразделениям ВВС США на Ближнем Востоке", - говорится в публикации.

Издание делает вывод, что "этот шаг был сделан после того, как президент Трамп заявил в среду, что президент России Владимир Путин сказал ему в телефонном разговоре, что Москве придется решительно отреагировать на недавние нападения Украины, что снижает перспективы прекращения войны".

Как сообщалось, министр обороны США Пит Хегсет не принял участие в заседании так называемой контактной группы по Украине в формате "Рамштайн", прошедшем в минувшую среду.

"Это последний из серии шагов, предпринятых США, чтобы дистанцироваться от военных действий на Украине", - информирует агентство Associated Press (АР).

Ближний Восток ВВС США Украина Дональд Трамп
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