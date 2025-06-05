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Лидер КНДР и секретарь Совбеза РФ обсудили защиту совместных интересов Пхеньяна и Москвы

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын в среду обсудил с прибывшим в Пхеньян секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу защиту совместных интересов двух стран и сотрудничество в разных областях, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"На встрече подробно обсудили ряд важных вопросов для защиты основных совместных интересов путем дальнейшего укрепления (...) стратегического партнерства между двумя странами - КНДР и РФ, также вопросы взаимного сотрудничества в разных областях", - говорится в сообщении.

Согласно публикации, стороны обменялись мнениями двух столиц "по развитию ситуации вокруг Украины и международной и региональной обстановке".

"Подтверждено полное совпадение позиций", - отмечается в статье.

Кроме того, Шойгу передал Ким Чен Ыну особую благодарность от российского руководства за доблесть и самоотверженность северокорейских военных, участвовавших в операции по освобождению Курской области.

Ким Чен Ын, как отмечает ЦТАК, заверил, что правительство КНДР намерено поддерживать "позицию и внешнюю политику России во всех серьезных международных политических вопросах, прежде всего вокруг Украины, с ответственностью соблюдать статьи корейско-российского межгосударственного договора".

В среду Шойгу по поручению президента РФ Владимира Путина посетил Пхеньян, где провел переговоры с лидером КНДР. Прошлый визит секретаря Совбеза РФ в КНДР состоялся 21 марта 2025 года.

Между РФ и КНДР действует Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он был подписан в Пхеньяне 19 июня 2024 года. Россия и Северная Корея ратифицировали его в ноябре.

КНДР Ким Чен Ын Сергей Шойгу ЦТАК
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