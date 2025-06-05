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Госдеп отметил, что все еще обеспокоен сотрудничеством РФ и КНДР

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Вашингтон обеспокоен действиями Пхеньяна в контексте украинского конфликта, заявил представитель Госдепартамента США Томас Пиготт в четверг, комментируя встречу секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу и лидера КНДР Ким Чен Ына.

"Мы продолжаем ощущать беспокойство в связи с прямой вовлеченностью КНДР в войну", - заявил он, отвечая на вопрос о визите Шойгу в КНДР и его встрече с северокорейским лидером.

В среду Шойгу по поручению президента РФ Владимира Путина посетил Пхеньян, где провел переговоры с лидером КНДР. Прошлый визит секретаря Совбеза РФ в КНДР состоялся 21 марта 2025 года.


США РФ КНДР
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