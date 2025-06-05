В Казахстане выпустили в дикую природу группу лошадей Пржевальского

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В Центральном Казахстане выпустили в дикую природу первую группу лошадей Пржевальского, которых привезли год назад из Европы в рамках проекта по восстановлению вида в его исторических местах обитания. Об этом сообщил комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов республики.

"Охрана выпущенных животных будет осуществляться государственными инспекторами государственного природного резервата "Алтын Дала". Специалисты будут продолжать мониторить и исследовать поведение животных в дикой среде", - говорится в сообщении.

Первые семь лошадей были доставлены в Казахстан в июне 2024 года. На протяжении года лошади жили под наблюдением в просторных загонах центра реинтродукции копытных. Животные благополучно пережили свою первую зиму в Тургайской степи с морозами до минус 30 градусов по Цельсию, адаптировались и прошли необходимые ветеринарные процедуры. Кобылам Умбре и Веспе надели GPS-ошейники для отслеживания перемещений группы после выпуска.

Ранее на этой неделе в Казахстан были доставлены еще восемь лошадей Пржевальского - из Пражского зоопарка и венгерского национального парка "Хортобадь". Всего до 2029 года в Казахстан планируется привезти 40-45 этих животных. По мнению специалистов, этого будет достаточно для последующего размножения и формирования устойчивой популяции.

Лошадь Пржевальского полностью исчезла из дикой природы в конце 1960-х годов. Специальные программы разведения европейских зоопарков позволили создать в неволе достаточно сильную популяцию, чтобы ее можно было реинтродуцировать в страны, где раньше обитал вид.

Зоной выпуска лошадей выбрана степная территория государственного природного резервата "Алтын Дала" в Костанайской области. Резерват создан в 2012 году, его общая площадь составляет 489 766 га.