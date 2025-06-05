В Таиланде не исключают запуска оплаты картами "Мир"

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Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Таиланд не отказывается от идеи запустить в стране прием банковских карт российской платежной системы "Мир", сообщила исполнительный директор Туристического управления Таиланда (ТАТ) по европейскому региону Сулатда Саруттилаван в четверг.

"Я в положительном ключе оцениваю такую возможность, но на это может потребоваться время", - сказала она журналистам на выставке Thailand Travel Mart Plus 2025 (ТТМ+).

Саруттилаван сообщила, что, по прогнозам ТАТ, по итогам года Таиланд могут посетить 1,8-2 млн российских туристов, что больше, чем годом ранее, когда страна приняла свыше 1,7 млн россиян. При этом, подчеркнула она, таиландская туриндустрия нацелена привлечь больше "качественных" туристов, а не гнаться за количеством, и основной проблемой в случае с российскими туристам является прием платежей.

"Это связано с санкциями. Некоторые банки в Таиланде, например, Bangkok Bank и некоторые другие, закрыли каналы оплаты. Мы ведем переговоры с некоторыми банками по вопросу платежных каналов. Эта работа в процессе. С этой же проблемой сталкивается и наш офис в Москве, и наши туристы в России. Банки ищут пути для проведения платежей", - добавила она.

Ранее сообщалось, что турпоток из России в Таиланд вырос на 13% за год. С января по май в страну приехали более 961 тыс. российских туристов, в то время как за аналогичный период 2024 года Таиланд посетили 848,4 тыс. граждан РФ.

Выставка TTM+ проходит с 4 по 6 июня в городе Чиангмай под слоганом "Удивительный Таиланд: Ваши истории никогда не заканчиваются". В ней участвуют более 450 тайских отельеров и других поставщиков в сфере туризма и более 400 туроператоров из зарубежных стран, в том числе России.