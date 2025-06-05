Поиск

В Таиланде не исключают запуска оплаты картами "Мир"

В Таиланде не исключают запуска оплаты картами "Мир"
Фото: Lauren DeCicca/Getty Images

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Таиланд не отказывается от идеи запустить в стране прием банковских карт российской платежной системы "Мир", сообщила исполнительный директор Туристического управления Таиланда (ТАТ) по европейскому региону Сулатда Саруттилаван в четверг.

"Я в положительном ключе оцениваю такую возможность, но на это может потребоваться время", - сказала она журналистам на выставке Thailand Travel Mart Plus 2025 (ТТМ+).

Саруттилаван сообщила, что, по прогнозам ТАТ, по итогам года Таиланд могут посетить 1,8-2 млн российских туристов, что больше, чем годом ранее, когда страна приняла свыше 1,7 млн россиян. При этом, подчеркнула она, таиландская туриндустрия нацелена привлечь больше "качественных" туристов, а не гнаться за количеством, и основной проблемой в случае с российскими туристам является прием платежей.

В миреТаиланд сохранит срок безвизового пребывания россиян в 2025 годуЧитать подробнее

"Это связано с санкциями. Некоторые банки в Таиланде, например, Bangkok Bank и некоторые другие, закрыли каналы оплаты. Мы ведем переговоры с некоторыми банками по вопросу платежных каналов. Эта работа в процессе. С этой же проблемой сталкивается и наш офис в Москве, и наши туристы в России. Банки ищут пути для проведения платежей", - добавила она.

Ранее сообщалось, что турпоток из России в Таиланд вырос на 13% за год. С января по май в страну приехали более 961 тыс. российских туристов, в то время как за аналогичный период 2024 года Таиланд посетили 848,4 тыс. граждан РФ.

Выставка TTM+ проходит с 4 по 6 июня в городе Чиангмай под слоганом "Удивительный Таиланд: Ваши истории никогда не заканчиваются". В ней участвуют более 450 тайских отельеров и других поставщиков в сфере туризма и более 400 туроператоров из зарубежных стран, в том числе России.

Таиланд Мир
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Кремле заявили, что Путин и Трамп не обсуждали санкции против РФ

Boeing выплатит $1,1 млрд для урегулирования претензий по катастрофам лайнеров 737 MAX

Boeing выплатит $1,1 млрд для урегулирования претензий по катастрофам лайнеров 737 MAX

Таиланд сохранит срок безвизового пребывания россиян в 2025 году

Что случилось этой ночью: четверг, 5 июня

Президент США поручил генпрокурору пересмотреть ряд документов, подписанных Байденом

Трамп подписал указ о запрете въезда в США гражданам 12 стран

Трамп подписал указ о запрете въезда в США гражданам 12 стран

Папа римский призвал Путина сделать жест ради мира на Украине

Трамп выступил за отказ от лимита госдолга США

Трамп выступил за отказ от лимита госдолга США

Путин и Трамп обсудили перспективы восстановления сотрудничества России и США

Путин подробно рассказал Трампу об атаках Украины на гражданские объекты в России

Путин подробно рассказал Трампу об атаках Украины на гражданские объекты в России
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6494 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области35 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2284 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });