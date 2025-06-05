Филиппины и США провели совместные морские учения

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Филиппинские и американские военные приняли участие в морских учениях в водах около провинций Западный Миндоро и Самбалес у северо-западных берегов Филиппин, сообщают в четверг западные СМИ.

"Скоординированные действия на море демонстрируют решимость двух стран углублять сотрудничество и усиливать оперативную совместимость их вооруженных сил, при соблюдении норм международного права", - говорится в заявлении филиппинских вооруженных сил.

На учениях военные двух стран вели совместные операции возле береговой линии, а также тренировались оказывать огневую поддержку. В учениях принимал участие ракетный фрегат Miguel Malvar: это один из двух фрегатов, построенный для Филиппин Южной Кореей, и вступивший в строй в минувшем мае.

Китай и члены АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам - ведут территориальный спор вокруг архипелага Спратли (китайское название - Наньша) в Южно-Китайском море. США связаны союзническими отношениями с некоторыми региональными державами и поддерживают их позицию в спорах с Китаем. По данным The Washington Post, на 2019 год через Южно-Китайское море и Восточно-Китайское море проходили торговые потоки на сумму в $7,4 трлн. До 80% торговли КНР также связаны с этими морями, Китай получает через них ресурсы с Ближнего Востока и Африки.

При этом Филиппины укрепляют отношения с США и партнерами в Азии.