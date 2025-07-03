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Филиппины модернизируют морские военные базы и построят новые

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Филиппины собираются усилить свои военные позиции на море за счет расширения и строительства военных баз на территории страны, сообщает Defense news.

"Базы будут предназначены не только для новых кораблей, но и для старых", - заявил изданию контр-адмирал ВМС Филиппин Рой Винсент Тринидад.

Манила намерена реализовать данную инициативу к 2040 году с целью усилить присутствие ВМС на ключевых морских путях, модернизировать инфраструктуру на базах, чтобы они могли принимать не только корабли, стоящие сейчас в строю, но и те, которые поступят на вооружение в будущем.

В частности, власти хотят ускорить работы на совместной базе ВМС и ВВС на острове Балабак в провинции Палаван. Этот остров находится в 250 км от контролируемого КНР рифа Мисчиф (китайское название - Мэйцзи) в Южно-Китайском море. При этом база на Балабаке является одной из девяти, которые по договору с Манилой могут использовать американские войска.

Всего командование ВМС хочет создать на Филиппинском архипелаге 28 баз передового развертывания и небольших аванпостов в стратегических местах у западного побережья и в районе Бенхайм-Райз на северо-востоке.

Контр-адмирал Тринидад отметил, что одни из наиболее крупных проектов - военно-морская база в бухте Субик и база поддержки ВМС на острове Минданао. Также расширение инфраструктуры идет на базе на острове Себу.

Defense news напоминает, что за последние годы Филиппины усиливают ВМС, приобретают фрегаты, патрульные корабли прибрежной зоны, быстроходные боевые катера, радары и ракетные системы.

Китай и члены АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам - ведут территориальный спор вокруг архипелага Спратли (китайское название - Наньша) в Южно-Китайском море. США связаны союзническими отношениями с некоторыми региональными державами и поддерживают их позицию в спорах с Китаем. По данным The Washington Post, на 2019 год через Южно-Китайское море и Восточно-Китайское море проходили торговые потоки на сумму в $7,4 трлн. До 80% торговли КНР также связаны с этими морями, Китай получает через них ресурсы с Ближнего Востока и Африки.

При этом Филиппины укрепляют отношения с США и партнерами в Азии.

АСЕАН Китай Филиппины США Минданао Спратли
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