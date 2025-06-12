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Анкара договорилась о поставке Индонезии разрабатываемых истребителей KAAN

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Турецкие власти достигли соглашения об экспорте в Индонезию 48 единиц истребителя пятого поколения KAAN, который в данный момент находится в стадии разработки, сообщает в четверг издание Sabah.

"По соглашению, которое мы подписали с дружеским и братским народом Индонезии, в Турции построят и экспортируют в Индонезию 48 истребителей KAAN", - заявил накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он не уточнил сумму контракта, но назвал его "рекордным". Турецкие СМИ отмечали, что его стоимость оценивается в $10 млрд; он рассчитан на 10 лет. Сделка также предусматривает передачу технологий Джакарте.

Тем самым, отмечает Sabah, Индонезия стала первым иностранным покупателем KAAN.‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ В его приобретении также заинтересованы Азербайджан и Пакистан.

Истребитель KAAN совершил первый испытательный полет в 2024 году. Его серийное производство должно стартовать в 2028 году.

Газета также напоминает о росте оборонных и экономических связей Турции и Индонезии. Так, ранее в 2025 году стороны договорились построить завод по производству ударных беспилотников компании Baykar в Индонезии.

В начале июня замминистра обороны Индонезии Донни Эрмавана Тауфанто заявил, что Китай предложил Индонезии купить у него многоцелевые истребители J-10. "Это пока всего лишь предложение", - сказал тогда Тауфанто.

По данным Bloomberg, также Джакарта играла роль в разработке Южной Кореей истребителя KF-21; может вернуться к планам закупок американских истребителей F-15EX.

Турция Индонезия KAAN
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