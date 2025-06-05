Внешнеторговый дефицит США в апреле упал в 2,2 раза до минимума с августа 2023 года

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Дефицит внешнеторгового баланса США в апреле сократился в 2,2 раза относительно предыдущего месяца – до $61,6 млрд, сообщило министерство торговли страны.

Это минимальный показатель с августа 2023 года.

Согласно пересмотренным данным, в марте отрицательное сальдо торгового баланса составляло $138,3 млрд, а не $140,5 млрд, как было объявлено ранее.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали сокращения дефицита до $94 млрд с объявленного ранее мартовского уровня.

Объем экспорта в апреле повысился на $8,3 млрд (на 3%) и достиг рекордных $289,4 млрд. В том числе выросли поставки за рубеж готовых изделий из металла, а также золота и компьютеров, но снизились продажи транспортных средств и запасных частей к ним. Экспорт товаров вырос на $6,2 млрд (до $190,5 млрд), услуг, в том числе туристических и финансовых, - на $2,1 млрд (до $98,9 млрд).

Импорт упал на $68,4 млрд (на 16,3%) и составил $351 млрд, что является минимальным объемом за полгода. Это было обусловлено сокращением закупок лекарственных препаратов, легковых автомобилей, мобильных телефонов и других потребительских товаров. Импорт товаров снизился на $68,9 млрд (до $277,9 млрд), услуг - увеличился на $0,5 млрд (до $73,1 млрд).

Дефицит в торговле товарами в позапрошлом месяце уменьшился на $75,2 млрд до $87,4 млрд, в то время как профицит в сфере услуг вырос на $1,5 млрд и достиг $25,8 млрд.

Дефицит в торговле с Китаем сократился на $4,5 млрд (до $19,7 млрд), со странами Европейского союза - на $30,1 млрд (до $17,9 млрд).

В январе-апреле общий размер внешнеторгового дефицита США увеличился на 65,7% (на $179,3 млрд) относительно аналогичного периода прошлого года. При этом экспорт вырос на 5,5%, тогда как импорт подскочил на 17,8%.