РФ готова оказать помощь США и Ирану для выхода на решение по ядерной проблеме

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Москва готова оказать практическое содействие США и Ирану для выхода на решение по иранской ядерной проблеме, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы в свою очередь считаем, что момент до конца не упущен и сейчас нужно было бы удвоить усилия для того, чтобы выйти, пусть на паллиативное, не всеобъемлющее, но все же решение проблем, связанных и с санкционным режимом, и с те‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​ми вопросами, которые выдвигаются к Ирану его оппонентами. Тем более, что готовность Тегерана вести такой диалог просматривается", - сказал он журналистам в Сочи.

"Со своей стороны готовы оказывать содействие и Вашингтону, и Тегерану, причем не только политическое, не только в форме идей, которые можно было бы использовать в процессе переговоров, но и практическое: например, через вывоз избыточного ядерного материала производства Ирана и последующую его адаптацию к производству топлива для реакторов", - сказал замминистра.

Говоря о будущем иранской ядерной программы после истечения срока действия резолюции, установившей Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), Рябков сказал: "По факту СВПД не действует уже. То есть, если посмотреть основные элементы Совместного всеобъемлющего плана действий и посмотреть их через призму того, что творится сейчас, можно констатировать, что документ, к сожалению, остался в прошлом. А 18 октября текущего года истекает срок действия другого документа, резолюции 2231 Совета Безопасности О‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​ОН, которая одобрила официально, формально одобрила СВПД и, кроме того, она содержала и содержит ряд положений, обрамляющих, если хотите, выполнение СВПД. Вот все это будет 18 октября тоже оставлено в прошлом".

"Что на выходе мы будем иметь, если до этого времени опосредованные ирано-американские контакты, переговоры не дадут результата? На выходе мы будем иметь двустороннее соглашение Иран-МАГАТЭ о всеобъемлющих гарантиях, в рамках которого Иран продолжает оставаться наиболее проверяемым государством среди всех участников МАГАТЭ, и таким образом уверенность в том, что в Иране не происходит деятельность, которая несовместима с ДНЯО, а Иран это не ядерное государство по смыслу ДНЯО, эта уверенность обеспечивается, что бы на эту тему не говорили противники Ирана, противники переговоров и сторонники максимального давления, максимально жесткой линии", - сказал замминистра.

Он продолжил: "Когда СВПД действовал в дополнение к тому режиму проверочному, который существует, согласно соглашению о всеобъемлющих гарантиях, действовали определенные добровольные меры транспарентности, они сейчас в прошлом. Вина в том, что это произошло, на США, которые в период первого срока пребывания Трампа у власти официально вышли из СВПД, но также и на европейцах, которые в последние годы сделали немало, как в санкционной сфере, так и в области оказания политического давления на Тегеран, под разного рода предлогами нагнетая обстановку и добиваясь от Ирана односторонних уступок, в том числе, в сферах, не имеющих ни малейшего отношения к его ядерной программе".

Иранская ядерная проблема

С 12 апреля состоялись пять раундов непрямых переговоров между Ираном и США, посредником в которых выступал Оман. Иран настаивает на неотъемлемом праве обогащать уран в мирных целях, отмечая, что готов пойти лишь на ограничение ядерной программы в обмен на полное снятие американских санкций. Вашингтон, напротив, добивается полного свертывания ядерной программы.

В конце мая в Тегеране получили американские предложения по достижению соглашения в ядерной сфере. 9 июня представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что иранская сторона скоро передаст США через Оман предложения по ядерной программе Ирана.

В МИД Ирана ранее сообщили, что очередной раунд непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном по иранской ядерной проблеме запланирован на 15 июня, он пройдет в Омане. 9 июня президент США Дональд Трамп сказал, что новый раунд американо-иранских переговоров по ядерной программе Ирана планируется на четверг, 12 июня.