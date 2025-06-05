Трамп не исключил, что будет очень жестким в отношении и РФ, и Украины

Дональд Трамп Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Если в США поймут, что сделки по украинскому урегулированию добиться не получается, то Вашингтон может ввести жесткие меры как в отношении России, так и в отношении Украины, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.

"Когда я пойму, что это не закончится, (...) мы будем очень жесткими. И это может коснуться обеих стран, если честно", - заявил он в четверг в Белом доме на встрече с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

Трамп отметил, что держит дедлайн по заключению соглашения о перемирии "в голове".

Президент подчеркнул, что США в случае неудачи попыток решить конфликт будут очень жесткими, вне зависимости от того, коснется это "России или кого-то еще".

Говоря об украинским кризисе, Трамп предположил, что иногда во время конфликта нужно дать немного времени, чтобы стороны осознали, что нужно решать вопрос мирно, а не при помощи силы. В качестве аналогии он привел ситуации с дерущимися детьми и драки между хоккеистами.



