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Трамп обсуждает с канадским премьером торговое соглашение

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Марк Карни обсуждают в режиме закрытых телефонных переговоров торговое соглашение и отмену американских пошлин на канадские товары, сообщает CBC News, ссылаясь на источники.

"Источник, пожелавший остаться неназванным, сообщил, что после визита Карни в Белый дом в прошлом месяце лидеры двух стран провели несколько телефонных разговоров по вечерам и обменялись текстовыми сообщениями по вопросам торговли. Официальная информация о переговорах не поступала", - говорится в сообщении.

При этом телеканал отмечает, что "в начале этой недели канадско-американские отношения, похоже, зашли в тупик в результате того, что Трамп удвоил тарифы на весь импорт стали и алюминия".

Тарифы в 50% являются еще одним ударом по канадской промышленности, которая является крупнейшим поставщиком металлов в США, поясняет CBC News.

Телеканал напоминает, что Карни "в среду лишь заявил, что продолжаются "интенсивные обсуждения" и что его правительство готовит ответные меры, если переговоры с Соединенными Штатами провалятся"

Тем не менее источники CBC/Radio-Canada сообщили, что все же сохраняется надежда на заключение какой-либо торговой сделки к моменту встречи Трампа и Карни на саммите G7 в канадской провинции Альберта 15-17 июня.

Дональд Трамп США G7 Канада
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