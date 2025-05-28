Присоединение Канады к создаваемому США "Золотому куполу" обойдется в $61 млрд

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что подключение Канады к создаваемой США системе противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол" обойдется стране в $61 млрд, а в случае присоединения к США будет бесплатным.

"Я сказал Канаде, которая очень хочет стать частью нашей замечательной системы "Золотой купол", что это обойдется в $61 млрд, если они останутся отдельной, но неравной нацией, но не будет стоить ничего, если они станут нашим ценным 51-м штатом", - написал Трамп в соцсети The Truth.

"Они рассматривают это предложение!" - сообщил президент США.

Ранее американский лидер заявлял, что американская система ПРО "Золотой купол" обойдется в $175 млрд. По его словам, она обеспечит "почти стопроцентную защиту" территории США и охватит Канаду, которая давно сотрудничает с США в области североамериканской противоракетной обороны в рамках NORAD.

Трамп сообщил, что заместитель начальника Космических сил США генерал Майкл Гетлейн возглавит программу создания "Золотого купола".

Президент США неоднократно высказывал мысль о том, что Канада должна стать 51-м американским штатом. В ответ на это премьер-министр Канады Марк Карни заявлял, что "Канада никогда, ни в каком виде не станет частью Америки".