ХАМАС готов передать власть в Газе другим палестинским структурам, если Израиль прекратит огонь

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Палестинское движение ХАМАС готово отойти от власти в секторе Газа при условии прекращения боевых действий со стороны Израиля.

"ХАМАС готово незамедлительно передать управление в Газе профессиональной национальной палестинской структуре, если будет достигнута договоренность о прекращении израильских боевых действий", - приводит в пятницу ЭФЭ слова представителя ХАМАС Халиля аль-Хайя.

Он отметил, что правительство Израиля чинит препятствия для ведения переговоров по достижению соглашения о прекращении огня, добавив, что ХАМАС со своей стороны готово к очередному раунду серьезных переговоров.