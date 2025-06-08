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В группировке "Народные силы" опровергли информацию о ее поддержке со стороны Израиля

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Лидер палестинской группировки "Народные силы" Ясир Абу Шабаб назвал несоответствующей действительности появившуюся на днях информацию о том, что израильские власти якобы контактируют с ней в секторе Газа в связи с несогласием группировки с политикой ХАМАС.

"Мы не работаем с Израилем, я не встречался с представителями Израиля, Израиль не снабжал нас оружием", - сказал в воскресенье Абу Шабаб в эфире израильского армейского радио.

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Ранее на этой неделе премьер Израиля Биньямин Нетаньяху впервые признал, что Израиль сотрудничает с некоторыми палестинскими кланами, выступающими против движения ХАМАС в Газе.

По его словам, Израиль "активизировал работу" с некоторыми палестинскими кланами в секторе Газа, которые выступают против ХАМАС. Это заявление стало первым публичным признанием поддержки Израилем вооруженных палестинских групп внутри Газы.

Нетаньяху не уточнил, какую именно поддержку Израиль оказывает этим кланам и какую роль они конкретно будут выполнять. Он сообщил, что правительство приняло решение о сотрудничестве по совету "сотрудников службы безопасности", чтобы спасти жизни израильских солдат.

Другой израильский чиновник на условиях анонимности сообщил агентству Associated Press, что в заявлении израильского лидера речь идет о так называемых "Народных силах" (Popular Forces), которые возглавляет Абу Шабаб. Эта вооруженная палестинская группировка действует в южной части сектора Газа, преимущественно в районе города Рафаха. Члены клана публично заявляют, что считают своей миссией обеспечение безопасности поставок гуманитарной помощи в подконтрольные им районы.

Хроника 07 октября 2023 года – 08 июня 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
сектор Газа Израиль Биньямин Нетаньяху ХАМАС Народные силы Ясир Абу Шабаб
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