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В МАГАТЭ заявили об общем с РФ понимании, что перезапускать ЗАЭС пока не следует

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в понедельник заявил, что у организации и российской стороны есть общее понимание относительно того, что возможность перезапуска Запорожской АЭС пока не следует рассматривать.

"Пока у нас есть общая позиция, что в нынешних обстоятельствах возобновление работы не рекомендовано, и, возможно, этого надо избежать", - сказал Гросси на пресс-конференции в Вене, отвечая на вопрос об итогах переговоров в Калининграде с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым.

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Он подчеркнул, что "мы знаем, что у России есть намерение в какой-то момент осуществить перезапуск". По словам Гросси, есть ряд обстоятельств, которые на данный момент не позволяют этого сделать. В частности, он упомянул военную обстановку и технические аспекты.

Он отметил, что при этом Москва "не дала обещания" не перезапускать ЗАЭС. "Они не дали обещания, если мы используем эту терминологию, но, я думаю, что мы с Россией согласны (...), что в текущих обстоятельствах нельзя возобновить деятельность АЭС", - сказал он.

Гросси на прошлой неделе провел встречу в Калининграде с Лихачёвым по вопросам ядерной энергетики. По словам главы МАГАТЭ, встреча позволила провести обстоятельный обмен мнениями по ситуации на Запорожской АЭС. Тогда он назвал переговоры обстоятельными.

МАГАТЭ ЗАЭС РФ Рафаэль Гросси Запорожская АЭС
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