В МАГАТЭ заявили об общем с РФ понимании, что перезапускать ЗАЭС пока не следует

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в понедельник заявил, что у организации и российской стороны есть общее понимание относительно того, что возможность перезапуска Запорожской АЭС пока не следует рассматривать.

"Пока у нас есть общая позиция, что в нынешних обстоятельствах возобновление работы не рекомендовано, и, возможно, этого надо избежать", - сказал Гросси на пресс-конференции в Вене, отвечая на вопрос об итогах переговоров в Калининграде с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым.

Он подчеркнул, что "мы знаем, что у России есть намерение в какой-то момент осуществить перезапуск". По словам Гросси, есть ряд обстоятельств, которые на данный момент не позволяют этого сделать. В частности, он упомянул военную обстановку и технические аспекты.

Он отметил, что при этом Москва "не дала обещания" не перезапускать ЗАЭС. "Они не дали обещания, если мы используем эту терминологию, но, я думаю, что мы с Россией согласны (...), что в текущих обстоятельствах нельзя возобновить деятельность АЭС", - сказал он.

Гросси на прошлой неделе провел встречу в Калининграде с Лихачёвым по вопросам ядерной энергетики. По словам главы МАГАТЭ, встреча позволила провести обстоятельный обмен мнениями по ситуации на Запорожской АЭС. Тогда он назвал переговоры обстоятельными.