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В ЕС заявили о поддержке МУС после объявления США о санкциях против судей

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Евросоюз будет поддерживать Международный уголовный суд (МУС) и защищать его членов, заявила Анитта Хиппер, официальный представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

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"Мы глубоко сожалеем о решении (США - ИФ) ввести санкции против четверых членов МУС. Выражаем полную поддержку как суду, так и его персоналу. Мы также подтверждаем поддержку Римского статута и всех принципов, которые он содержит, и мы будем работать со всеми международными партнерами, чтобы прийти на помощь суду, гарантировать защиту его членов", - сказала пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.

Ее попросили прокомментировать объявленные ранее главой Госдепа Марко Рубио санкции США против четверых судей МУС в ответ на попытки задержаний и арестов американских и израильских граждан.

По словам Хиппер, "МУС играет ведущую роль в борьбе против безнаказанности в мировом масштабе".

На вопрос, о какой именно помощи суду может идти речь, представитель Каллас ответила: "Прежде всего, мы будем мониторить последствия этого исполнительного акта, а затем примем решение о наших последующих шагах".

ЕС МУС США
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