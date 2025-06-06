ЕК ищет компромиссную замену завершившимся автономным торговым мерам для Украины

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Прекращение действия автономных торговых мер для Киева не означает ослабления помощи Евросоюза Украине, Брюссель обсуждает с украинскими партнерами взаимовыгодную перспективу, заявил на брифинге представитель Еврокомиссии Олоф Жилл.

"Поддержка Европейским союзом Украины столь же прочна, какой она была всегда. Мы желаем применить переходные меры, которые уже не будут являться автономными торговыми мерами, но которые приведут к более обширному режиму свободной торговли", - сказал он.

Его попросили прокомментировать ситуацию после истечения действия автономных торговых мер для Украины в ночь на 6 июня.

По его словам, предложенный ЕК переходный период позволяет обсудить данный вопрос с украинскими партнерами, и в течение целой недели шли очень конкретные и структурированные переговоры с целью прийти к "насколько возможно выгодному для обеих сторон соглашению, чтобы производители имели гарантии предсказуемости и стабильности".

"В рамках этого переходного соглашения мы возвращаемся к условиям углубленного и всеобъемлющего режима свободной торговли, уже предусматривающего преференции для украинских операторов. И то, что мы будем пытаться сделать - это найти правильный баланс для как можно более прочной экономической и политической поддержки Украины с учетом политических реальностей в Европейском союзе. И мы продолжим действовать на основе такого подхода", - резюмировал официальный представитель ЕК.

Автономные торговые меры ЕС для Украины - это специальные преференциальные условия, предоставлявшиеся Евросоюзом украинским экспортерам для поддержки экономики страны и облегчения экспорта. Эти условия, предусматривавшие приостановку импортных пошлин, квот и мер торговой защиты в отношении украинского экспорта, были введены в июне 2022 года.