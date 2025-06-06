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ЕК ищет компромиссную замену завершившимся автономным торговым мерам для Украины

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Прекращение действия автономных торговых мер для Киева не означает ослабления помощи Евросоюза Украине, Брюссель обсуждает с украинскими партнерами взаимовыгодную перспективу, заявил на брифинге представитель Еврокомиссии Олоф Жилл.

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"Поддержка Европейским союзом Украины столь же прочна, какой она была всегда. Мы желаем применить переходные меры, которые уже не будут являться автономными торговыми мерами, но которые приведут к более обширному режиму свободной торговли", - сказал он.

Его попросили прокомментировать ситуацию после истечения действия автономных торговых мер для Украины в ночь на 6 июня.

По его словам, предложенный ЕК переходный период позволяет обсудить данный вопрос с украинскими партнерами, и в течение целой недели шли очень конкретные и структурированные переговоры с целью прийти к "насколько возможно выгодному для обеих сторон соглашению, чтобы производители имели гарантии предсказуемости и стабильности".

"В рамках этого переходного соглашения мы возвращаемся к условиям углубленного и всеобъемлющего режима свободной торговли, уже предусматривающего преференции для украинских операторов. И то, что мы будем пытаться сделать - это найти правильный баланс для как можно более прочной экономической и политической поддержки Украины с учетом политических реальностей в Европейском союзе. И мы продолжим действовать на основе такого подхода", - резюмировал официальный представитель ЕК.

Автономные торговые меры ЕС для Украины - это специальные преференциальные условия, предоставлявшиеся Евросоюзом украинским экспортерам для поддержки экономики страны и облегчения экспорта. Эти условия, предусматривавшие приостановку импортных пошлин, квот и мер торговой защиты в отношении украинского экспорта, были введены в июне 2022 года.

Евросоюз Украина Еврокомиссия Олоф Жилл
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