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ЕК завершила переговоры с Киевом по поводу соглашения о зоне свободной торговли

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) объявила в понедельник о завершении переговоров по пересмотру соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA) между ЕС и Украиной.

"С этим модернизированным соглашением мы обеспечиваем торговые потоки из Украины в Европу и на мировые рынки. И мы также строим мосты устойчивости и экономической солидарности (...). В то же время мы продолжаем защищать интересы наших фермеров. Место Украины - в нашей семье", - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По оценке ЕК, пересмотр положений о либерализации торговли в рамках соглашения об ассоциации "знаменует собой новый этап в установлении долгосрочной, предсказуемой и взаимной основы в более широком контексте процесса вступления Украины" в ЕС.

При этом, отмечают в Брюсселе, соглашение о пересмотре также "полностью учитывает чувствительность определенных сельскохозяйственных секторов, указанную государствами-членами ЕС и фермерами".

"Этот пересмотр способствует постепенной интеграции Украины в единый рынок ЕС и иллюстрирует, что приверженность Евросоюза поддержке Украины тверда, как никогда. После утверждения соглашения пересмотренная DCFTA будет выгодна обеим сторонам, предоставляя базу для долгосрочной экономической определенности и стабильных торговых отношений", - отмечается в опубликованном коммюнике ЕК.

Также сообщается, что модернизированное соглашение структурировано вокруг трех ключевых основ. Во-первых, "равные условия игры, доступ на новый рынок обусловлен постепенным соответствием Украины профильным стандартам производства ЕС, таким как благополучие животных, использование пестицидов и ветеринарных препаратов".

Во-вторых, "надежная защитная оговорка: обе стороны будут иметь возможность активировать защитный механизм, позволяющий принимать соответствующие меры в ситуациях, когда импорт может вызвать неблагоприятные последствия для любой из сторон".

Третья основа соглашения - расширенные торговые потоки: "пересмотренное соглашение устанавливает баланс между поддержкой торговли Украины с ЕС и полным учетом чувствительности определенных сельскохозяйственных секторов и заинтересованных сторон ЕС".

В Еврокомиссии объясняют, что "согласованный доступ на рынок варьируется: для наиболее чувствительных товаров, таких как сахар, птица, яйца, пшеница, кукуруза и мед, есть лишь незначительные увеличения по сравнению с первоначальным DCFTA; для других продуктов были сделаны улучшения, чтобы принести пользу обеим сторонам на основе дополнительных рынков; и, наконец, для некоторых нечувствительных продуктов была согласована полная либерализация".

"Обе стороны также договорились изучить меры, чтобы помочь украинским экспортерам выйти на свои традиционные рынки в третьих странах", - сказано в сообщении ЕК.

"Государства-члены и Европейский парламент будут проинформированы о деталях соглашения в ближайшие дни. При условии окончательной юридической доработки соглашения в принципе ЕС и Украина теперь продолжат свои соответствующие процедуры для официального одобрения пересмотренного соглашения о DCFTA", - заявляют в Еврокомиссии.

ЕК ЕС Украина Урсула фон дер Ляйен
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