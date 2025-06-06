Спикер Палаты представителей США выразил надежду на примирение Трампа и Маска

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон в пятницу выразил надежду, что американский президент Дональд Трамп и бизнесмен Илон Маск смогут урегулировать разногласия, сообщает телеканал ABC News.

"Меня удивил этот неожиданный протест Илона, и я надеюсь, что они помирятся", - заявил Джонсон.

По его словам, Трамп расстроился из-за случившегося. "И я тоже", - добавил спикер нижней палаты Конгресса.

Ранее портал Axios писал, что Трамп и Маск спустя несколько часов после публичного обмена заявлениями с критикой "заняли более примирительную позицию".

Конфликт между Трампом и Маском, до недавних пор возглавлявшим департамент эффективности правительства (DOGE), обострился в ночь на пятницу.

Основная причина их разногласий - подготовленный республиканцами законопроект о бюджете. По мнению Маска, в нем предусмотрено слишком много расходов, что приведет к дальнейшему быстрому росту госдолга.