Американо-китайские торговые переговоры запланированы на понедельник в Лондоне

Трамп также сообщил, что Си Цзиньпин согласился возобновить экспорт редкоземельных металлов

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Высокопоставленные представители администрации США проведут следующий раунд торговых переговоров с китайской делегацией в понедельник в Лондоне, сообщил американский президент Дональд Трамп.

"Встреча должна пройти очень хорошо", - написал Трамп в социальных сетях.

Американскую сторону на торговых переговорах будут представлять министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель Джеймисон Грир.

Во время встречи с журналистами на борту президентского самолета Air Force One, Трамп сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин согласился возобновить экспорт в США редкоземельных минералов.

"Мы в соглашении с Китаем продвинулись очень далеко и хотим разъяснений", - добавил президент.

Как отмечает Associated Press, приостановка Пекином экспорта редкоземельных металлов "поставило под угрозу ряд американских производителей, которые полагались на критически важные материалы".

Комментариев китайской стороны и сообщений о составе делегации пока не последовало.

Как сообщалось, в четверг состоялся телефонный разговор Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. В ходе него лидеры США и Китая обсудили спорные торговые вопросы, в том числе по торговле редкоземельными металлами.

Первый раунд торговых переговоров между двумя странами состоялся в Швейцарии 10-11 мая, стороны договорились о взаимном сокращении пошлин.