В сторону Газы отправилась "флотилия Греты Тунберг" с гуманитарной помощью

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Власти Израиля намерены предпринять все необходимые меры для того, чтобы остановить "флотилию Греты Тунберг", которая с грузом гуманитарной помощи движется в сторону сектора Газа, сообщает в воскресенье The Jerusalem Post со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что суда с помощью жителям Газы, как ожидается, приблизятся к берегам Газы в течение следующих 48 часов. По словам собеседников газеты, среди тех, кто находится на этих судах - граждане Франции, подданные Швеции, в том числе и дипломаты.

The Jerusalem Post отмечает, что сама Тунберг находится на судне Madleen, которое покинуло порт Катании (Италия) 1 июня.

Поход этой флотилии в направлении Газы организовала некоммерческая организация Freedom Flotilla Coalition, которая в последние 15 лет предпринимала попытки доставлять помощь в сектор Газа.