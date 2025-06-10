В Словакии выдвинули условие для поддержки 18-го пакета санкций ЕС против России

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Словакия может не поддержать 18-й пакет санкций Евросоюза против России, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо. Его цитируют словацкие СМИ.

"Словакия не поддержит 18-й пакет санкций против России, если Еврокомиссия не предоставит ей реального решения кризисной ситуации, в которой она окажется после полного прекращения поставок газа, нефти и ядерного топлива из России", - сказал он.

СМИ напоминают, что это Фицо заявил это менее чем через неделю после того, как парламент страны принял резолюцию, обязывающую членов правительства Словакии не голосовать за новые антироссийские санкции в международных организациях и сообществах.