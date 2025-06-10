Еврокомиссия обновила список стран с высоким риском отмывания денег

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Еврокомиссия обнародовала дополнительный список стран с высоким, по ее оценке, уровнем риска в национальных режимах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

"Выявление и составление списка юрисдикций с высоким уровнем риска остается важнейшим инструментом для защиты целостности финансовой системы ЕС. После тщательной технической оценки и внимательного изучения опасений, высказанных по поводу ее последнего предложения, комиссия представила обновленный список ЕС, который подтверждает нашу твердую приверженность соответствию международным стандартам, в частности установленным FATF (межправительственной организацией по борьбе с отмыванием денег Financial Action Task Force - ИФ)", - заявила член ЕК по финансовым услугам Мария Луиш Албукерки.

В список ЕС были добавлены Алжир, Ангола, Венесуэла, Кения, Кот-д'Ивуар, Лаос, Ливан, Монако, Намибия и Непал. В то же время из этого перечня были исключены Барбадос, Гибралтар, Объединенные Арабские Эмираты, Панама, Сенегал, Уганда, Филиппины и Ямайка.

В коммюнике ЕК сообщается, что в обновленном списке ЕС учтена работа FATF, и, в частности, ее список юрисдикций, находящихся под усиленным контролем.

Постановление по обновленному списку вступит в силу "после проверки и отсутствия возражений со стороны Европейского парламента и Совета ЕС в течение одного месяца (который может быть продлен еще на месяц)".