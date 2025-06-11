Верховный суд оставил в силе приговор экс-президенту Аргентины Фернандес де Киршнер

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд Аргентины понял решение оставить в силе приговор к шести годам тюрьмы, вынесенный бывшему президенту страны Кристине Фернандес де Киршнер, сообщает агентство ЭФЭ.

Все три судьи отклонили апелляцию экс-президента. Они оставили в силе и пожизненный запрет на то, чтобы она занимала госдолжности.

ЭФЭ отмечает, что 72-летнюю Фернандес де Киршнер могут взять под стражу в ближайшие часы или дни.

‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​При этом, согласно аргентинским законам, поскольку ей больше 70 лет, экс-президент имеет право попросить разрешить ей отбывать наказание дома, а не в тюрьме.

Сама Фернандес де Киршнер назвала приговор политизированным.

Фернандес де Киршнер была президентом Аргентины с 2007 по 2015 год. Рассмотренное аргентинскими судами дело касается коррупции при финансировании инфраструктурных проектов в одной из провинций страны.