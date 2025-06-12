Не менее пяти студентов погибли на земле в результате крушения борта Air India

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Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Как минимум пять студентов-медиков погибли в Ахмадабаде после того, как часть самолета авиакомпании Air India упала на здание общежития медицинского колледжа, сообщает агентство Associated Press.

Согласно сообщению, в зоне поражения оказалась столовая. Почти 50 человек получили ранения, есть пострадавшие в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что тела более ста жертв крушения были доставлены в больницу. По последним данным Reuters, найдены тела уже 204 погибших.

Самолет Air India, который направлялся из Ахмадабада в Лондон, потерпел крушение в четверг после взлета. На борту находились 242 человека. Перед катастрофой пилоты подали сигнал бедствия, но диспетчерам уже не ответили.

Сообщается, что, скорее всего, выживших нет.