Поиск

Не менее пяти студентов погибли на земле в результате крушения борта Air India

Не менее пяти студентов погибли на земле в результате крушения борта Air India
Фото: Stringer/Anadolu via Getty Images

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Как минимум пять студентов-медиков погибли в Ахмадабаде после того, как часть самолета авиакомпании Air India упала на здание общежития медицинского колледжа, сообщает агентство Associated Press.

Согласно сообщению, в зоне поражения оказалась столовая. Почти 50 человек получили ранения, есть пострадавшие в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что тела более ста жертв крушения были доставлены в больницу. По последним данным Reuters, найдены тела уже 204 погибших.

Самолет Air India, который направлялся из Ахмадабада в Лондон, потерпел крушение в четверг после взлета. На борту находились 242 человека. Перед катастрофой пилоты подали сигнал бедствия, но диспетчерам уже не ответили.

Сообщается, что, скорее всего, выживших нет.

Хроника Крушение самолета Air India в Ахмадабаде
Air India Индия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Крушение самолета Air India в Ахмадабаде

В Ахмадабаде 290 человек стали жертвами крушения самолета Air India

Президент Ирана пообещал, что Тегеран не прекратит обогащение урана

Крушение самолета Air India в Ахмадабаде

Более ста погибших найдены на месте крушения самолета Air India

НАТО расширяет возможности наблюдения со спутников за Украиной, западными границами РФ

Крушение самолета Air India в Ахмадабаде

Спасатели извлекли не менее 30 тел из здания на месте падения борта Air India

Спасатели извлекли не менее 30 тел из здания на месте падения борта Air India

Генштаб ВС Ирана отдал приказ о начале широкомасштабных учений

ЕС вводит с 1 июля новые пошлины на сельхозтовары и удобрения из РФ и Белоруссии

Крушение самолета Air India в Ахмадабаде

Пилоты борта Air India подавали сигнал бедствия перед крушением

Пилоты борта Air India подавали сигнал бедствия перед крушением

Посол США Трейси завершает свою миссию в Москве

Крушение самолета Air India в Ахмадабаде

Пассажирский самолет Air India потерпел крушение в индийском Ахмадабаде

Пассажирский самолет Air India потерпел крушение в индийском Ахмадабаде
Хроники событий
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде6 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6542 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе424 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });