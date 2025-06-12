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Более ста погибших найдены на месте крушения самолета Air India

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Тела более ста погибших в результате крушения самолета Air India доставлены в больницу Ахмадабада, сообщает в четверг Reuters со ссылкой на данные полиции.

Между тем агентству Associated Press представитель полиции сообщил, что, судя по всему, выживших при падении самолета нет.

Как сообщалось, самолет Air India, который направлялся из Ахмадабада в Лондон, потерпел крушение после взлета. На борту находились 242 человека.

Самолет упал на здание общежития для врачей.

Перед катастрофой пилоты подали сигнал бедствия, но диспетчерам уже не ответили.

Air India Индия
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