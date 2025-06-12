В Ахмадабаде 290 человек стали жертвами крушения самолета Air India

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - По последним данным, 290 человек стали жертвами крушения пассажирского самолета Air India в Ахмадабаде (Индия), сообщает в четверг Reuters со ссылкой на полицию.

При этом сообщается о выжившем при крушении. По данным СМИ, сорокалетний мужчина находился на борту на месте под номером 11A. Он рассказал Hindustan Times, что через тридцать секунд после взлета раздался громкий шум и самолет потерпел крушение.

Как сообщалось, на борту самолета находились 242 человека. Есть погибшие на земле: не менее пяти студентов-медиков стали жертвами катастрофы, так как самолет упал на общежитие медицинского колледжа.

Самолет Air India, который направлялся из Ахмадабада в Лондон, потерпел крушение в четверг после взлета. Перед катастрофой пилоты подали сигнал бедствия, но диспетчерам уже не ответили.