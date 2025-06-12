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В Иране полагают, что резолюция МАГАТЭ осложнит переговоры с США в Омане

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил в четверг, что резолюция Совета управляющих МАГАТЭ с критикой Тегерана окажет негативный эффект на шестой раунд непрямых переговоров Ирана и США, запланированный на 15 июня в Маскате.

"Эти переговоры будут идти в тени недавно одобренной МАГАТЭ резолюции, которая осложняет диалог. Но мы настроены на то, чтобы защитить права Ирана и его достижения в ядерной сфере", - приводит агентство Mehr слова Аракчи.

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Совет управляющих МАГАТЭ ранее в четверг одобрил резолюцию, согласно которой Иран ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​не в полной мере соблюдает свои обязательства в ядерной сфере.

В ответ президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что иранские власти не откажутся от программы обогащения урана. Глава Организации по атомной энергии Мохаммад Эслами объявил о запуске нового центра по обогащению урана, расположенного в защищенном месте.

С 12 апреля состоялись пять раундов непрямых переговоров между Ираном и США, посредником в которых выступал Оман. Но президент США Дональд Трамп заявил ранее, что стал менее уверен в возможности заключить ядерную сделку с Ираном.

Иран Аббас Аракчи США
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