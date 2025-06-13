В Иране заявляют, что сбили два израильских самолета, захватили пилота

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Власти Ирана заявили, что сбили в пятницу самолета ВВС Израиля, сообщает информагентство "Тасним".

Кроме того, по его данным, военным удалось взять в плен пилота, речь идет о женщине.

Г​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​де и какие самолеты удалось сбить, не сообщается. Израильская сторона о потере самолетов не информировала.

В пятницу самолеты ВВС Израиля нанесли массированный удар по Ирану. Целями были иранские военные объекты, в том числе ядерные.