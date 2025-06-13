Иранские ракеты, предположительно, поразили цели в районе Тель-Авива

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Медицинские службы прибыли в районы Тель-Авива, в которые, предположительно, ударили иранские ракеты, сообщают в пятницу израильские СМИ.

По их информации, таких мест - семь. Повреждено несколько зданий, есть пострадавшие.

Израильские СМИ также публикуют кадры из Тель-Авива, на кото‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌рых видно поднимающиеся клубы дыма. Сообщается о звуках взрывов и работающих сиренах.

В ЦАХАЛ заявили, что атака продолжается. Жителям рекомендовано оставаться в убежищах

Иранские СМИ в свою очередь сообщают об "успешном поражении целей" в Тель-Авиве.