Иранские ракеты, предположительно, поразили цели в районе Тель-Авива
Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Медицинские службы прибыли в районы Тель-Авива, в которые, предположительно, ударили иранские ракеты, сообщают в пятницу израильские СМИ.
По их информации, таких мест - семь. Повреждено несколько зданий, есть пострадавшие.
Израильские СМИ также публикуют кадры из Тель-Авива, на которых видно поднимающиеся клубы дыма. Сообщается о звуках взрывов и работающих сиренах.
В ЦАХАЛ заявили, что атака продолжается. Жителям рекомендовано оставаться в убежищах
Иранские СМИ в свою очередь сообщают об "успешном поражении целей" в Тель-Авиве.