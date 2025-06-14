Иран вновь запустил ракеты по Израилю

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Иранские военные в ночь на субботу вновь запустили ракеты в сторону Израиля, сообщает The Times of Israel со ссылкой на израиль‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌ское военное командование.

По данным издания, речь идет о баллистических ракетах. Силы ПРО Израиля в настоящее время занимаются их перехватом.

Ранее сообщалось о более 100 иранских ракет, запущенных в сторону Израиля. По данным иранских СМИ они поразили цели в районе Тель-Авива, израильские журналисты сообщали о не менее 22 пострадавших.