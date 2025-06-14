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Несколько иранских ракет взорвалось в районе Тель-Авива

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Часть запущенных Ираном в ночь на субботу ракет достигли израильской территории, несколько взрывов произошло в районе Тель-Авива, сообщают израильские СМИ.

Информации о пострадавших пока нет. Какие объекты пострадали в результате атаки, тоже неизвестно.

Ранее Армия обороны Израиля предупредила об очередном запуске иранских ракет.

В результате предыдущей иранской атаки - было запущено более 100 ракет - в Тель-Авиве пострадали не менее 22 человек.

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