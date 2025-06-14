После израильских ударов на ядерном объекте в Исфахане повреждены четыре здания

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Удары Израиля в пятницу привели к повреждениям четырех выполняющих важные функции зданий на иранском ядерном объекте в Исфахане, заявили в МАГАТЭ в субботу.

"По доступной МАГАТЭ информации, четыре играющих важную роль здания на ядерном объекте в Исфахане были повреждены в результате вчерашней атаки, в том числе установка по конверсии урана и цех по изготовлению топливных пластин", - говорится в сообщении агентства в социаль‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌ной сети X.

Отмечается, что в агентстве не прогнозируют увеличения уровня радиации рядом с объектом.

Ранее поступали сообщения СМИ, что иранские ядерные объекты в Натанзе и Исфахане понесли урон ходе израильских авиаударов. Иранская сторона признавала, что ядерный центр в Натанзе понес определенный урон. Однако по утверждению Тегерана, вся основная, подземная, часть объекта уцелела. О сильных повреждениях в Исфахане Иран не сообщал.