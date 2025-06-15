Иранские военные утверждают, что нанесли ракетные удары по Хайфе

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) заявили, что поразили ракетами объекты в израильском городе Хайфе, сообщают в ночь на воскресенье ближневосточные СМИ.

В частности, по данным КСИР, пожар разгорелся на НПЗ в Хайфе после попадания ракеты. Кроме того, в СМИ поступают данные, согласно которым от ударов могли пострадать и другие объекты.

В КСИР предупредили, что готовы проводить‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌ "более жесткие и масштабные атаки", если Израиль не прекратит авиаудары по Ирану.

Израильская сторона, в свою очередь, сообщает о гибели трех мирных жителей в городе Тамра, недалеко от Хайфы: в их дом попала иранская ракета. Кроме того, поступили данные о 15 пострадавших близ Хайфы.

В ночь на воскресенье Израиль нанес очередные авиаудары по Ирану, а Иран, почти одновременно, запустил ракеты по Израилю.