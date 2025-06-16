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Компания Трампа запустит виртуального оператора связи и будет выпускать смартфоны

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Компания президента США Дональда Трампа Trump Organization, которой принадлежат отели, поля для гольфа и другая недвижимость, запустит сервис мобильной связи Trump Mobile и планирует в августе выпустить смартфон американского производства T1 Phone, говорится в сообщении компании.

Trump Mobile будет работать по модели виртуального оператора (MVNO) со всеми тремя ведущими компаниями на американском рынке сотовой связи - AT&T Inc., Verizon Communications и T-Mobile.

Абоненты смогут пользоваться услугами Trump Mobile с помощью как T1 Phone, так и других телефонов. Основной тариф сервиса будет называться 47 Plan и составлять $47,45 в месяц. Трамп - 45-й и 47-й президент США.

В мае Трамп пригрозил Apple ввести пошлину "как минимум в 25%" на продаваемые в США iPhone, если они производятся за пределами страны. Ни Apple, ни другие крупные производители смартфонов пока не выпускают свою продукцию в Штатах.

США Дональда Трамп Trump Organization
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