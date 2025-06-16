В ЦАХАЛ сообщили об ударе по зданию иранской телекорпорации в Тегеране

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что нанесла удар по зданию государственной иранской телекорпорации в Тегеране в понедельник, сообщает The Times of Israel.

Согласно ЦАХАЛ, "этот центр использовался вооруженными силами, чтобы продвигать военные операции под гражданским прикрытием". При этом, перед ударом израильские военные распространили предупреждение с рекомендацией для жителей близлежащих к зданию районов эвакуироваться.

В Армии обороны Израиля добавили, что фиксируют пуски ракет с территории Ирана по израильской территории. Военные указали, что работают над их перехватом.

Между тем, как пишет иранское агентство "Мехр", в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) предупредили жителей Израиля о необходимости незамедлительно покинуть свои дома в городе Бней-Брак, расположенном в Тель-Авивском округе.

"Не спровоцированная ничем израильская агрессия в отношении иранской территории не оставила Тегерану никакого выбора, кроме как защищать иранскую нацию и безопасность страны посредством ответных ударов по преступникам-сионистам", - говорится в сообщении "Мехр".

В свою очередь телеканал Press TV со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника заявил, что Тегеран готовится "нанести очень сильный удар впервые с начала израильских атак".

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории. Обмен ударами продолжается.



