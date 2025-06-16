Иранские военные провели очередной пуск ракет в сторону Израиля

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Иранские военнослужащие в ночь на вторник в очередной раз запустили ракеты в сторону Израиля, сообщает агентство "Мехр".

Оно не указывает количество использованных в этот раз ракет, однако называет удары м‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ассированными.

В сообщении отмечается, что данная операция проводится в ответ на нанесенные ранее в понедельник ракетные удары Израиля по иранской территории. В частности, поступали сообщения о поражении целей в Тегеране.