ЕС намерен внести свой вклад в урегулирование израильско-иранского конфликта

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Все главы МИД стран ЕС согласны с настоятельной необходимостью деэскалации на Ближнем Востоке в связи с конфликтом Израиля и Ирана, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

"Министры призвали все стороны соблюдать международное право, проявлять сдержанность и избегать действий, которые могут выйти из-под контроля. (...) Иран не может иметь ядерную бомбу, и дипломатия является решением для предотвращения этого. Евросоюз сыграет свою роль", - сказала Каллас во вторник на пресс-конференции после проведенного ею видеосовещания министров иностранных дел государств-членов союза по израильско-иранскому конфликту.

По ее словам, участники совещания пришли к согласию, что "дипломатическое урегулирование является лучшим способом решения проблемы ядерной программы Ирана в долгосрочной перспективе, и Европа готова сыграть свою роль".

"На прошлой неделе Международное агентство по атомной энергии заявило, что Иран нарушает свои обязательства по нераспространению. Мы не можем быть снисходительными, когда Иран ускоряет свою ядерную программу", - отметила глава европейской дипломатии.

Она сообщила, что министры в ходе видеоконференции обсудили "конкретные действия, которые ЕС предпринимает в этом кризисе".