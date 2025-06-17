Поиск

Израиль пропустил в Газу 64 грузовика с гуманитарной помощью

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Израиль пропустил в понедельник в сектор Газа 64 грузовика с гуманитарной помощью. Об этом сообщает во вторник The Times of Israel со ссылкой на израильское министерство обороны.

В сообщении уточняется, что поставки осуществили через пункты "Зиким" у северной границы Израиля с сектором Газа и пункт "Керем-Шалом" на южной границе.

19 мая Израиль разрешил ввоз в сектор Газа грузов с гуманитарной помощью после более двух месяцев блокады. Со 2 марта до 19 мая израильские военные не пропускали гуманитарную помощь в сектор Газа, поскольку, по мнению Израиля, члены палестинской группировки ХАМАС перехватывают грузы. В ХАМАС это отрицают.

С момента возобновления поставок гуманитарной помощи в сектор Газа вошло 1625 грузовиков, отмечает The Times of Israel.

Израиль сектор Газа ХАМАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МАГАТЭ сообщает о вероятных повреждениях подземной части ядерного объекта в Натанзе

МАГАТЭ сообщает о вероятных повреждениях подземной части ядерного объекта в Натанзе

ЕК предусмотрит механизмы для того, чтобы все страны отказались от энергоносителей РФ

ЕК предложила прекратить импорт газа из РФ к 17 июня 2026 года

Трамп покинул саммит G7, не став общаться с Зеленским и Рютте

Лондон добавил в санкционные списки по РФ еще шесть структур и четырех человек

Лондон добавил в санкционные списки по РФ еще шесть структур и четырех человек

КНДР направит тысячи саперов и военных строителей для восстановления Курской области

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

В Кремле не видят желания Израиля выйти на мирный трек

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

В Иране заявили об ударе по центру военной разведки Израиля и объекту "Моссада"

В Иране заявили об ударе по центру военной разведки Израиля и объекту "Моссада"

Трамп заявил, что Иран должен полностью отказаться от разработки ядерного оружия

Трамп заявил, что Иран должен полностью отказаться от разработки ядерного оружия
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

В Пентагоне заявили, что США не планируют нанесение ударов по Ирану

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6574 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана195 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе425 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });