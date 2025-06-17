Израиль пропустил в Газу 64 грузовика с гуманитарной помощью

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Израиль пропустил в понедельник в сектор Газа 64 грузовика с гуманитарной помощью. Об этом сообщает во вторник The Times of Israel со ссылкой на израильское министерство обороны.

В сообщении уточняется, что поставки осуществили через пункты "Зиким" у северной границы Израиля с сектором Газа и пункт "Керем-Шалом" на южной границе.

19 мая Израиль разрешил ввоз в сектор Газа грузов с гуманитарной помощью после более двух месяцев блокады. Со 2 марта до 19 мая израильские военные не пропускали гуманитарную помощь в сектор Газа, поскольку, по мнению Израиля, члены палестинской группировки ХАМАС перехватывают грузы. В ХАМАС это отрицают.

С момента возобновления поставок гуманитарной помощи в сектор Газа вошло 1625 грузовиков, отмечает The Times of Israel.