Иранский КСИР заявил о полном контроле над воздушным пространством Израиля

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Применение Ираном новых ракет "Фаттах" показало, что израильские системы противоракетной обороны не способны их обнаруживать и перехватывать, таким образом, воздушное пространство Израиля находится под полным контролем Ирана, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

"Последний ракетный удар, вне всякого сомнения, доказал, что небо над оккупированными территориями (над Израилем - ИФ) теперь полностью находится под нашим контролем", - цитируют иранские СМИ заявление КСИР.

В нем отмечается, что ракеты первого поколения "Фаттах" использовались в ходе последней волны ударов Ирана по объектам на территории Израиля, и подчеркивается: "Мы являемся свидетелями начала конца системы противовоздушной обороны сионистской армии".

"Жители Тель-Авива сейчас беззащитны перед лицом ракетного потенциала Ирана", - утверждает КСИР.

Представитель Минобороны Ирана генерал Реза Талаи-Ник заявил, что для удара по "израильскому разведывательному объекту" Иран впервые применил ракеты, которые невозможно обнаружить, сообщает агентство ИРНА.

"В ходе сегодняшней атаки мы применили ракеты, которые было невозможно отследить или перехватить", - цитирует генерала агентство.

ИРНА также сообщает, что председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил Ирана генерал Абдулрахим Мусави в свою очередь заявил, что операции, которые Иран проводил против Израиля с прошлой пятницы, были "сдерживающими", теперь они будут носить "карательный" характер.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории. Обмен ударами продолжается.