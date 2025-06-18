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Источник WSJ узнал о нехватке ракет для израильских систем ПРО Arrow

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Израиль исчерпывает запасы ракет-перехватчиков для систем ПРО Arrow, сообщает в среду The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Газета отмечает, что это вызывает обеспокоенность по поводу способности Израиля противостоять баллистическим ракетам из Ирана в том случае, если конфликт двух стран не удастся скоро урегулировать.

По словам источника, американские власти в течение последних нескольких месяцев знали о проблемах с запасами, и Вашингтон усиливал оборону Израиля своими системами на земле, на море и в воздухе.

"С момента обострения конфликта в июне Пентагон направил в регион большое количество средств ПРО, и сейчас вызывает опасения слишком быстрое исчерпание запасов перехватчиков и в США", - пишет издание.

Израильский противоракетный комплекс Arrow ("Хец") создан в сотрудничестве с Агентством по противоракетной обороне США, является частью эшелонированной израильской системы противоракетной обороны.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории.

Хроника 13 – 18 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
Израиль Иран США Arrow
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