ABC пишет, что США в ближайшие двое суток примут решение о том, будут ли наносить удары по Ирану

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в ближайшие 24-48 часов решит, продолжатся ли дипломатические усилия, связанные с иранской ядерной программой, или же будут нанесены удары по Ирану, сообщает АВС.

"Во вторник президент Дональд Трамп встречался со своими главными советниками в оперативном центре Белого дома. Официальные лица дали понять, что следующие 24-48 часов будут иметь решающее значение для того, чтобы определить, возможно ли дипломатическое решение с Ираном или вместо этого президент может прибегнуть к военным действиям", - отмечает телеканал.

Он обращает внимание на то, что Трамп в преддверии совещания "значительно усилил свою риторику в адрес иранского режима, заявив, что США точно знают, где скрывается аятолла Али Хаменеи".

"Он - легкая мишень, но там он в безопасности, и мы не собираемся выводить его из строя, по крайней мере, сейчас. Но мы не хотим, чтобы ракеты летели по гражданским лицам или американским солдатам. Наше терпение на исходе", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

В сообщении говорится, что, по словам официальных лиц, на фоне конфликта между Ираном и Израилем иранский режим дал понять, что готов возобновить переговоры с США.

Если Иран вернется к переговорам и согласится прекратить обогащение урана, то, как полагают официальные лица США, встреча на высоком уровне под руководством специального посланника Стива Уиткоффа и, возможно, вице-президента Джей Ди Вэнса состоится уже на этой неделе, "но этот сценарий, вероятно, потребует от Ирана быстрых действий", считает АВС.